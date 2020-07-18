Власти Хабаровска: акция в поддержку Фургала собрала до 10 тыс.человек

Власти Хабаровска утверждают, что новая массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала собрала до 10 тысяч человек.

На сайте мэрии подчеркивается, что это на треть меньше, чем неделю назад. Однако , по оценке нашего корреспондента, в шествии сегодня участвовали десятки тысяч человек. Цифру от 30 до 50 тысяч назвал в интервью «Эху» советник губернатора Захар Синяговский. Акция была несогласованной, однако полиция не вмешивалась.

Во время аналогичных протестов во Владивостоке, которые по данным местных СМИ, собрали несколько сотен человек, были задержаны несколько участников.