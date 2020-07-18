Политолог Виноградов: Реакция властей на митинги жителей Хабаровска в поддержку Фургала может быть разнообразной

В Хабаровске сегодня прошла очередная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в которой приняло несколько десятков тысяч людей. Реакция властей на волнения жителей края, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, может быть разнообразной. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Реакция властей может быть разнообразной. Представить себе освобождение Фургала крайне затруднительно, это почти исключено. Представить перевоз его в Хабаровск можно, но это тоже не самый вероятный сценарий. Поэтому есть вариант политического компромисса, который выглядел бы в назначении другого ЛДПРовца врио губернатора, поскольку ЛДПР побеждала на последних выборах в губернаторы края», – сказал он.

Либо, отметил М.Виноградов, есть второй вариант реакции властей – выжидательный, когда массовые митинги и протесты сойдут на нет.

«Как это происходило когда-то в других регионах, как в Кемерово. Когда выплеснется энергия, которой переполнена часть жителей края, и дальше сделать ставку на засушивании ситуации, на то, что больше протестов не будет, и можно будет кого угодно назначать (на место губернатора края)», — отметил политолог.