У берегов Нигерии пираты захватили танкер, на борту которого могут быть россияне

Судьба команды судна пока неизвестна.

Нападению пиратов подвергся химический танкер Curacao Trader, шедший под флагом Либерии. Похищено 15 членов экипажа, предположительно состоящего из граждан России и Украины. Атака бандитов произошла накануне в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Этот район считается наиболее опасным с точки зрения таких нападений – на него приходится почти половина случаев морского пиратства в мире.

Как сообщает портал Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов. После этого автоматическая идентификационная система судна была отключена. Спустя несколько часов она включилась – в это время судно дрейфовало в море, но затем вернулось на скорость в 10 узлов и сменило свой первоначальный курс. Сообщается, что пираты могли захватить команду для дальнейшего получения выкупа.

По данным Международного морского бюро, в прошлом году 90 процентов похищений моряков приходилось на Гвинейский залив.