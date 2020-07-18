Один из крупнейших готических храмов Франции горит на западе страны в Нанте

Речь идет о кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

С пожаром в здании собора, заложенного еще в 1434 году и построенного к концу XIX века, борются свыше сотни пожарных. Пламя и дым вырываются из оконных проемов между двумя башнями, по форме чем-то напоминающими Собор Парижской Богоматери.

Несколько часов понадобилось пожарным, чтобы взять огонь под контроль, но полностью пока его потушить не удается. Также власти затрудняются сказать, какой ущерб нанесен историческому собору. Поддержку пожарным высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. На место случившегося планируют выехать глава МВД и премьер-министр Пятой Республики. Нантский собор Святых Петра и Павла, к слову, пережил не только бомбардировки в 1944 году, но и крупный пожар в 1972-м. После этого он был закрыт на три года на ремонт.

В апреле прошлого года загорелся Собор Парижской Богоматери – сильный огонь уничтожил деревянную крышу и почти 100-метровый шпиль здания. В следующем году в храме должны начать реставрацию.