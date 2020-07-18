Десятки тысяч жителей Хабаровска пришли на акцию в поддержку Фургала

Один из самых массовых митингов в истории города, завершивший неделю протестов, прошел спокойно.

До 50 тысяч человек, по некоторым оценкам, пришли в центр Хабаровска кормить голубей – так в соцсетях людей приглашали принять участие в протесте. В мэрии столицы края численность оценили в 10 тысяч человек, отдельно отметив, что это почти на треть меньше, чем на митинге в прошлые выходные. Акция длилась несколько часов на 30-градусной жаре.

Протестующие вновь перекрыли движение на центральных улицах под гул поддерживающих автомобилей, трансляцию происходящего в Twitter вел Штаб политика Алексея Навального в Хабаровске. В колонне люди несли над головами гигантский флаг края, многие были с плакатами, транспарантами, выкрикивали лозунги. «Фургала отстоим!» – одна из самых популярных речевок. Протестующие двинулись к правительству, как в другие дни, а также к мэрии, требуя, чтобы к ним вышел градоначальник Сергей Кравчук. Толпа скандировала «Мы пришли сами!» в ответ на заявления мэра о том, что на митинги люди собираются за деньги. Полицейские встали цепочкой у входа, но в акцию не вмешивались, подошли лишь к мужчине, который нецензурно выругался в адрес президента.

Издание DVHUB отмечает, что акция может продолжится через несколько часов, когда температура воздуха опустится.