В США умер лидер движения за гражданские права Джон Льюис

Политику и конгрессмену было 80 лет, сообщает издание Хилл. В декабре прошлого года у Льюиса диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии. При этом тогда он пообещал, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его в Твиттере одним из величайших героев истории Америки. Джон Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.
2020-07-18T11:33:22+03:00
2020-07-18T11:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 18 июля 2020
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