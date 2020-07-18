В США умер лидер движения за гражданские права Джон Льюис

Политику и конгрессмену было 80 лет, сообщает издание Хилл. В декабре прошлого года у Льюиса диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии. При этом тогда он пообещал, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его в Твиттере одним из величайших героев истории Америки. Джон Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.