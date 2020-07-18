Мэрия Хабаровска утверждает, что митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала сегодня собрал 10 тысяч человек

На сайте администрации города говорится, что это на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Помимо митинга, в Хабаровске сегодня прошло еще и шествие. Его численность советник губернатора Захар Синяговский в интервью «Эху Москвы» оценил от 30 тысяч до 50 тысяч. По другим данным, было от 15 до 30 тысяч. Как сообщает наш корреспондент, полиция не вмешивалась.
2020-07-18T11:31:45+03:00
2020-07-18T11:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678325-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3289683.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 18 июля 2020
Загрузка комментариев...