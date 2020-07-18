Медики отправились на космодром «Восточный» для контроля ситуации с коронавирусом – случаи заражения зафиксированы в расположенном рядом городе.

Спецборт «Роскосмоса» доставит врачей Федерального медико-биологического агентства на Восточный. Они привезут на космодром средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. Как сообщается, на самом Восточном пока не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, при этом в близлежащем городке Циолковский всего выявлено полсотни случаев инфицирования. Почти все заболевшие уже вылечились.

В агентстве заверили, что ситуация находится под полным контролем. Ранее специалисты ФМБА с медоборудованием и лекарствами прибыли в Казахстан на Байконур, где на самом космодроме также случаев заражения нет, однако в городе вирус подхватило более 600 человек, более 30 скончались. В агентстве полагают, что в начале августа заболеваемость должна пойти на спад. Неделю назад в Роскосмосе объявили, что из-за эпидемии запланированные на конец июля пуски отменять не будут.

В России между тем за последние сутки зафиксировано около 6200 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 765 тысяч.