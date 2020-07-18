Ливийская нефтяная госкомпания выразила недовольство размещением на своих объектах бойцов ЧВК Вагнера

В сырьевой корпорации NOC утверждают, что российские, а также сирийские наемники используют ее объекты в качестве блок-постов. Об этом передает агентство Reuters, по данным которого ливийская нефтяная компания решила обратиться к миссии ООН в стране. Она попросила организацию направить наблюдателей в районы, где находятся предприятия NOC. Поводом для обращения, как отмечается, стало то, что наемников ЧВК Вагнера заметили в порту Эс-Сидра.

К слову, это уже не первое подобное заявление со стороны ливийской национальной нефтяной компании. В конце июня она утверждала, что российские наемники вторглись на территорию крупнейшего месторождения страны. В переброске бойцов ЧВК Вагнера в Ливию Москву обвинял и Госдепартамент США. Российский МИД эти обвинения отрицал и настаивал, что информация о присутствии наемников в Ливии основана на подтасованных данных.

В Ливии продолжается конфликт между признанным мировым сообществом Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. На его стороне, как утверждали ранее ряд изданий, могут воевать наемники ЧВК Вагнера.