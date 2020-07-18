В пресс-службе правительства анонсировали появление в России нового профессионального праздника

День работника транспорта предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в этой сфере. Как передает ТАСС, соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.