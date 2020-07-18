Газета «Нью-Йорк таймс» пишет, что к атаке на «Твиттер» причастны хакеры из США и Великобритании

Одному из них 19 лет, говорится в статье.

Журналисты связались с предполагаемыми злоумышленниками. По версии издания, ключевую роль в недавнем взломе 130 аккаунтов знаменитостей и крупных компаний сыграл хакер, который утверждает, что является сотрудником компании «Твиттер» и имеет доступ к внутренним системам. В среду в микроблогах миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, вероятного кандидата в президента Джозефа Байдена и ряда других известных людей появились предложения перевести деньги на указанный счет с обещанием вернуть некоторым сумму в двойном размере. По подсчетам агентства «Блумберг», хакеры получили более 120 тысяч долларов.