Новая крупная акция протеста прошла в Хабаровске без задержаний

Как сообщает с места событий наш корреспондент, в шествии сегодня участвовали десятки тысяч человек – по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч. В МВД свои данные по численности участников пока не озвучили. Акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжалась больше пяти часов при 30-градусной жаре. Полиция не вмешивалась, несмотря на то, что митинг был у здания краевого правительства не был согласован местными властями. Акции в поддержку Фургала идут в Хабаровском крае седьмой день подряд.

В Хабаровске на улицы в защиту арестованного губернатора вышли десятки тысяч человек