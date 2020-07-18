В Киеве около одной из станций метро произошел взрыв малой мощности. Пострадал один человек

Инцидент произошел на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская». Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне. От удара выбило стекло окна станции метрополитена. Фотографии с искореженной урной и осколками стекла вскоре после произошедшего выложили в официальном аккаунте в Twitter киевского метрополитена. Там сообщили, что станция по-прежнему открыта для пассажиров. Специалисты обследовали территорию вокруг станции, но каких-либо подозрительных предметов не обнаружили.

Поблизости в момент взрыва находился молодой человек. На одном из опубликованных в сети видео с места событий видно, что у него ранена нога, но при этом он может самостоятельно передвигаться. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Facebook сообщил, что при взрыве множественные осколочные травмы ног получил 22-летний студент. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу.

По факту взрыва украинские правоохранительные органы проводят проверку