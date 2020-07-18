Джозеф Байден сообщил, что разведка США вновь проводит для него брифинги по России и Китаю

По словам бывшего вице-президента, речь идет о попытках вмешаться в выборы или подорвать к ним доверие. Байден, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Участвовать в них собирается, помимо главы Белого дома Дональда Трампа, еще и рэпер Канье Уэст. Встречаются ли с ним сотрудники разведслужб, неизвестно.
2020-07-18T09:33:08+03:00
2020-07-18T09:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 18 июля 2020
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