Джозеф Байден сообщил, что разведка США вновь проводит для него брифинги по России и Китаю

По словам бывшего вице-президента, речь идет о попытках вмешаться в выборы или подорвать к ним доверие. Байден, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Участвовать в них собирается, помимо главы Белого дома Дональда Трампа, еще и рэпер Канье Уэст. Встречаются ли с ним сотрудники разведслужб, неизвестно.