Опальный схиигумен Сергий заявил, что благословляет бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на ратный подвиг

Видеозапись опубликовали в Youtube сторонники священника.

Как передает издание Znak.com, Квачков пообещал донести его идеологию до российских военных. Отсидевший 6 лет в колонии по обвинению в попытке госпереворота и дважды оправданный по делу о покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, Владимир Квачков недавно приезжал в Среднеуральский женский монастырь, который фактически захватил схиигумен Сергий, лишенный сана решением церковного суда за отказ подчиняться РПЦ. Священник отрицал пандемию и критиковал решение временно закрыть храмы. Недавно он потребовал от Владимира Путина передать ему президентские полномочия.