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09:06, 18 июля 2020

Министры финансов и управляющих центробанками «Большой двадцатки» проведут сегодня онлайн-конференцию

В преддверии этой встречи Евросоюз призвал международные державы укрепить сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

«G20 должна поддерживать укрепление международного сотрудничества для определения необходимых мер по проведению монетарных, фискальных и структурных реформ, чтобы обеспечить безопасный выход» из сложившегося кризиса, говорится в документе Евросоюза. В нем подчеркивается, что Двадцатка наиболее промышленно развитых стран мира должна стремиться заключить глобальное соглашение о цифровом налогообложении в этом году и провести реформ в сфере финансового регулирования во время пандемии. Такова позиция блока, которую его представители будут продвигать на встрече министров финансов и глав центробанков G20.

Напомним, что ранее в преддверии этой конференции десятки состоятельных людей из США и стран Западной Европы обратились к своим правительствам с призывом повысить им налоги, таким образом они хотят внести вклад в борьбу с коронавирусом. В числе подписавших обращение внучка сооснователя Disney Абигайл Дисней и актер Стивен Сигал.

На одной из прошлых встреч министры финансов G20 согласились с необходимостью выработки общей стратегии по выходу из кризиса, вызванного распространением коронавируса



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