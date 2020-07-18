Российские политические партии должны сегодня завершить подачу списков своих кандидатов на довыборах в Госдуму

Они должны пройти в Единый день голосования 13 сентября.

Для того, чтобы выдвинуть списки кандидатов по одномандатным округам и подать документы в ЦИК у партий остается один день. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей. Ранее были уточнены перечни избирательных участков и их границы. Минюст, как того требует закон, опубликовал список политических партий, которые имеют право выдвигать кандидатов на выборные должности, — он насчитывает 42 партии.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе обсуждения подготовки к проведению Единого дня голосования, говоря о перспективе проведения выборов в течение нескольких дней, допустила, что в последующем дата будет перенесена с сентября на иной месяц. Сентябрь был назван неудачным для волеизъявления месяцем. Памфилова не уточнила, почему это так, возможно это связано с началом учебного года и тем, что большая часть избирательных участков находятся в школах, а в комиссиях задействованы учителя.

Сентябрьское голосование пройдет более чем в полусотне российских регионов. Помимо довыборов в Госдуму, в ряде субъектов состоятся выборы глав регионов и депутатов местных парламентов.