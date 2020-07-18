ЦИК утвердил календарь мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов ГД, которые пройдут 13 сентября

ЦИК утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября. Партии до 18 июля включительно должны выдвинуть списки кандидатов по одномандатным округам и подать документы в комиссию.

«Яблоко» выдвигает своего кандидата в депутаты в Государственную думу в Ярославской области, сообщил «Эху» председатель партии Николай Рыбаков.

Николай Рыбаков добавил, что документы в ЦИК уже поданы.



КПРФ будет участвовать в выборах по всех округах, где будут проводиться довыборы депутатов в Госдуму, сказал «Эху» заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.



В нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.