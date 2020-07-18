Протестующие в Хабаровске устроили уже второе за сегодняшний день шествие по улицам города

В акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала на пике приняли участие, по разным оценкам, от 15 до 30 тысяч человек. По словам корреспондента «Эха», который на месте наблюдает за происходящим, люди уже постепенно расходятся. В городе сегодня очень жарко, и многие стараются спрятаться в тени. Начался сбор подписей. Полиция в ситуацию не вмешивается. Все проходит мирно.

Ранее митингующие на площади Ленина требовали, чтобы к ним вышел мэр Сергей Кравчук. Накануне он заявил, что люди участвуют в акции за деньги.

Сергей Кравчук добавил, что в городе повысилась заболеваемость коронавирусом, несмотря на то, что полицейские раздают протестующим маски.

Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Вину он отрицает. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования, связывая его с популярностью главы региона и итогами голосования по поправкам к конституции. Митинги и шествия продолжаются в Хабаровске уже восьмой день. В первой акции, в минувшую субботу, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 30 тысяч человек.