Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Свыше 601 тысячи человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего выявленных случаев инфицирования — свыше 3 миллионов 600 тысяч — приходится на США, далее следуют Бразилия (2 миллиона) и Индия (1 миллион). Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано около 760 тысяч случаев заражения, 12 тысяч пациентов умерли.

Власти Москвы надеются избежать серьезного всплеска заражения коронавирусом в столице. У многих москвичей уже есть иммунитет к этой инфекции, сказал мэр Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом Собянин не исключает некоторых возможных колебаний в численности зараженных.