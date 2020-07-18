Порядка 20 тысяч человек приняли участие в шествии в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала

Порядка 20 тысяч человек, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», приняли участие в сегодняшнем шествии в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала. Люди требуют выпустить его из-под стражи и вернуть обратно в город. Митингующие прошли по улицам города, крича лозунги с призывом освободить губернатора. Несмотря на то, что толпа перекрывала проезжую часть и в городе образовались пробки, автомобилисты приветствуют протестующих гудками. Сейчас люди вновь вернулись на площадь Ленина, где находится краевая администрация. Они требуют, чтобы к ним вышел мэр Сергей Кравчук.

Вчера Сергей Кравчук заявил, что участники акции получают деньги за протесты. По свидетельству нашего корреспондента, сегодня в Хабаровске очень жарко — +35. Некоторые участники акции стараются спрятаться в тень. Местные жители начали раздавать людям воду. Как передает новостной портал DVHAB.RU, одной женщине на митинге стало плохо. Ее увезла скорая помощь.