Новый проект «Литературная беседка», объединяющий любителей поэзии и прозы, запускают на ВДНХ

На литературных вечерах актеры будут декламировать стихи и отрывки из прозы. Участники смогу не только слушать и читать художественные произведения, но и обсуждать творческий путь авторов, дискутировать. Первый литературный вечер, запланированный на сегодня, начнется в 21 час и посвящен Евгению Евтушенко, родившему в этот день. На веранде Дома культуры ВДНХ (строение номер 84) прозвучат стихи поэта, которые прочтут актеры театра «Эскизы в пространстве», номера сопровождаются музыкой и пластическими номерами. Зрители смогут вступить в диалог с актерами и тоже прочесть любимые стихи поэта. Действо приходит под открытым небом. В случае неблагоприятной погоды мероприятие будет в большом зале ДК

ВДНХ. Планируется, что литературные вечера будут приурочены к дням рождения великих писателей и поэтов.

Участие в мероприятиях бесплатное, необходимо пройти он-лайн регистрацию.

Следить за расписанием следующих встреч можно на сайте ВДНХ.