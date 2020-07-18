В Подмосковье сегодня начнет работу молодежный форум образовательных проектов «Территория смыслов»

Мероприятие организовано на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и курируется Министерством по делам молодежи и провластными НКО.

Форум откроет работу в подмосковном Солнечногорске, запланировано 6 смен с участием спикеров-победителей конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Они были названы по итогам отбора созданным по инициативе президента Путина некоммерческим объединением «Россия страна возможностей». Собравшимся как на оффлайн, таки -онлайн площадках будут рассказывать о том, «как стать настоящим лидером, воспитать в себе лидерские качества, научиться вдохновлять людей, принимать правильные решения». Включиться в работу форума и посетить в формате онлайн все основные мероприятия может любой желающий. Для тех же, кто будет задействован вне сети организаторы предусмотрели «обязательное соблюдение мер профилактики инфекции».

Форум «Территория смыслов» проводится уже шестой год подряд.