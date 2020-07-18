Власти нескольких регионов анонсировали снятие с сегодняшнего дня некоторых ограничений по коронавирусу

В Красноярском крае могут возобновить работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. Кроме того, с жестким соблюдением санитарных требований откроются бассейны. Заработают библиотеки, но пока без читальных залов, разрешат начать индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования детей и учебно-тренировочный процесс в спортивных школах (с соблюдением всех требований Роспотребнадзора). В регионе фиксируется менее сотни новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. В Брянской области всего выявляется несколько десятков новых инфицированных в сутки. Поэтому власти разрешили открыть лагеря и санатории, но наполняемость групп и отрядов не должна превышать 50%. Весь персонал проверят на коронавирус. В Москве с сегодняшнего дня открывается крупнейший тематический парк развлечений в Европе «Остров мечты». Напомним, что он заработал в конце февраля, но уже в марте его закрыли из-за коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч человек, но большая часть из них уже выздоровели