Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

Ранен мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы от жителей улицы Трофимова в половине первого ночи. Прибывшая на место полиция установила, что между двумя гражданами произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого из неустановленного оружия. Пострадавший, по предварительным данным, получил ранение ноги, его госпитализировали.

По данным «РЕН-ТВ», инцидент произошел на яхте, пришвартованной в Кожуховском пруду. Владелец судна, проживающий на нем последние несколько лет, отдыхал с друзьями, когда на борт зашли трое парней и девушка. Хозяин яхты требовал их покинуть судно, но те не реагировали. Разборка закончилась стрельбой.