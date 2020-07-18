В Хабаровске в эти минуты проходит массовая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала

По оценкам нашего корреспондента, в ней принимают участие порядка 20 тысяч человек. Несогласные с арестом главы региона устроили стихийное шествие по центральному проспекту. Они скандируют «свободу», «фургала домой» и другие лозунги в его поддержку.

Водители поддерживают протестующих длинным грудками. Автомобильное движение в центре блокировано. Полиция проведению акции не мешает.

Одновременно аналогичные акции проходят в Комсомольске и Владивостоке. Митингующие вели себя спокойно, стояли на центральной площади с плакатами в поддержку жителей соседнего региона и арестованного губернатора, некоторые выступали также за решение экологических проблем Приморья, передает «Интерфакс». Большинство людей — в медицинских масках. Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали собравшихся гудками. После стихийного митинга участники устроили шествие по улицам. Колонну сопровождали байкеры.

