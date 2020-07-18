Некоторые страны и регионы вынуждены вновь вводить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Речь идет об Израиле и испанском регионе Каталония.

В Каталонии вновь фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Суточный прирост превышает тысячу человек, на Барселону приходится больше половины. В связи с этим власти испанской автономии решили вернуть некоторые ограничения на две недели. Это ограничение числа посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие спортзалов, культурных учреждений и ночных клубов. Нельзя собираться группами более 10 человек, а жителей призывают оставаться дома.

В Израиле, где за сутки коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек, ограничения еще сильнее. В стране закрыли торговые центры и магазины, которые не торгуют жизненно важными товарами, зоопарки, музеи, салоны красоты и парикмахерские, а также спортзалы и бассейны. По выходным будет нельзя посещать пляжи, а рестораны будут принимать посетителей только в гостиницах – и лишь не более трети от общей вместимости. При этом жителям еврейского государства позволяют покидать свои дома, однако собираться вместе сравнительно большими группами им будет нельзя: лишь до 20 человек на открытом воздухе и до 10 в помещении.

В США, тем временем, могут приостановить снятие ограничений по коронавирусу в 18 штатах, где ситуация наиболее тяжелое, передает издание The Hill со ссылкой на источники. Официально это пока не подтверждается.