Россияне смогут вернуться на родину из Европы, Киргизии и Кореи

Минкомсвязь в своем телеграм-канале опубликовала график этих полетов до 30 июля. В субботу в Россию направится шесть самолетов. Из киргизского города Ош можно будет вылететь в Новосибирск. Владивосток примет борт из Сеула. Остальные рейсы имеют портом приземления Москву и проследуют из Европы. Они доставят россиян из столицы Чехии Праги, главного города Сербии – Белграда, а также из не требующего представления Парижа и единственного нестоличного города в этом перечне — немецкого Франкфурта-на-Майне. Накануне по сообщению МИД самолет вылетел в Африку, с тем, чтобы вывезти россиян из шести стран – Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании и Уганды.

Сообщение с зарубежными странами закрыто с 27 марта. Предположительно, его возобновят в конце сентября.