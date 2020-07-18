У политика Алексея Навального прошли обыски

Следователи обыскали его съемную квартиру, а также машину его жены. Забрали «старые телефоны, планшет и старые компьютеры», рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Вадим Кобзев. Следственные действия связаны с уголовным делом о клевете из-за комментария о видеоролике телеканала Russia Today в поддержку поправок к Конституции. Наказать политика потребовал ветеран войны Игнат Артеменко. Ролик с его обращением разместил Следственный комитет.

Накануне Навального также допросили по этому делу. Параллельно силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией.