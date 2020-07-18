В США приведен в исполнение уже третий за неделю после 17-летнего неофициального моратория смертный приговор. В тюрьме Терре-Хот в штате Индиана казнен путем смертельной инъекции 52-летний Дастин Хонкен. Он был осужден на федеральном уровне в 2005 году за создание сети по производству и сбыту метамфетамина в штате Айова, а также убийстве пяти человек, в том числе двух девочек 6 и 10 лет, пишет издание Des Moines Register. До него в той же тюрьме привели в исполнение смертный приговор в отношении Дэниела Льюиса Ли, убившего семью из трех человек. Кроме того, был казнен Уэсли Айра Перки, осужденный за несколько преступлений, в том числе, за изнасилование и убийство 16-летней девушки.