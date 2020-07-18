Президент США Дональд Трамп не стал рекомендовать гражданам носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса. Он отметил, что у руководства министерства здравоохранения изменились взгляды на этот вопрос. По его словам, маски тоже могут вызывать проблемы. Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News. При этом Трамп отметил, что в целом маски приносят пользу.

Ранее в июле Трамп впервые с начала пандемии COVID-19 появился в медицинской маске на публике. Защитное средство он надел при посещении госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение американские военные, получившие боевые ранения.