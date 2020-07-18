Президент США Дональд Трамп не стал рекомендовать гражданам носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса. Он отметил, что у руководства министерства здравоохранения изменились взгляды на этот вопрос. По его словам, маски тоже могут вызывать проблемы. Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News. При этом Трамп отметил, что в целом маски приносят пользу.
Ранее в июле Трамп впервые с начала пандемии COVID-19 появился в медицинской маске на публике. Защитное средство он надел при посещении госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение американские военные, получившие боевые ранения.
Президент США Дональд Трамп не стал рекомендовать гражданам носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп не стал рекомендовать гражданам носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса. Он отметил, что у руководства министерства здравоохранения изменились взгляды на этот вопрос. По его словам, маски тоже могут вызывать проблемы. Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News. При этом Трамп отметил, что в целом маски приносят пользу.