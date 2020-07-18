Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов. Свыше 601 тысячи человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего выявленных случаев инфицирования — свыше 3 миллионов 600 тысяч — приходится на США, далее следуют Бразилия (2 миллиона) и Индия (1 миллион). Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано около 760 тысяч случаев заражения, 12 тысяч пациентов умерли.