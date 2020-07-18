В подмосковных Мытищах горит склад картона на площади 7,5 тысяч кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. К тушению привлечено 80 человек и 25 единиц техники. По последним данным, огонь локализован. Информация о погибших и пострадавших не поступала.