В Хабаровске должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске в эти минуты должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Люди выступают за открытое расследование его дела, а также требуют рассматривать его в Хабаровске, а не в Москве. Протестующих ожидается столь же много, как и неделю назад. Акция не согласована. В соцсетях горожан приглашают собраться на площади Ленина покормить голубей. Все предыдущие дни, когда проходили протесты, полиция не вмешивалась в происходящее, но сейчас многие опасаются возможных провокаций.