В Хабаровске должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске в эти минуты должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Люди выступают за открытое расследование его дела, а также требуют рассматривать его в Хабаровске, а не в Москве. Протестующих ожидается столь же много, как и неделю назад. Акция не согласована. В соцсетях горожан приглашают собраться на площади Ленина покормить голубей. Все предыдущие дни, когда проходили протесты, полиция не вмешивалась в происходящее, но сейчас многие опасаются возможных провокаций.
2020-07-18T05:04:59+03:00
2020-07-18T05:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 18 июля 2020
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Хабаровск в учебниках истории — взгляд из будущего Никакого роста рейтинга президента как борца с преступностью во власти не произошло, а массовые протесты, за которыми с симпатией наблюдает вся страна, наоборот, случились. А ведь кто-то за немалую зарплату уговаривал Кремль, что все будет хорошо…