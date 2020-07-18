Агентство Блумберг узнало, что Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов. Федеральная торговая комиссия США проведет проверки в отношении американской компании. По словам источника агентства, предстоит выяснить, соблюдались ли договоренности, достигнутые с комиссией в 2010 году. Руководство Twitter обязалось тогда принять ряд мер для защиты личных данных пользователей. Это было сделано после массового взлома аккаунтов в 2009 году. В минувшую среду на страницах в «Твиттере» нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения примерно одного содержания. Мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный счет, а в обмен предлагали вернуть сумму в двойном размере. По последним данным Блумберг, хакерам удалось получить более 120 тысяч долларов.