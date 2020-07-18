Американская модель Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном

Американская модель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном. Она посетовала, что Баку нарушил призывы ООН к прекращению огня на фоне пандемии коронавируса и напал на Армению. «И теперь Азербайджан угрожает разбомбить атомную электростанцию», — написала модель в Instagram. Кардашьян отметила, что на следующей неделе конгресс США будет рассматривать законопроект, запрещающий поставки оружия в Азербайджан. В связи с этим она попросила подписчиков обратиться к своим представителям в конгрессе, чтобы те заблокировали возможную военную помощь Баку. При этом она призвала международное сообщество вмешаться в конфликт, чтобы предотвратить его эскалацию и гибель людей.
2020-07-18T04:08:09+03:00
2020-07-18T04:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 18 июля 2020
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