Столичные власти заверяют, что пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации. Этапы по большинству проектов будут определены до конца года, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, стройка не останавливалась. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. В то же время он отметил, что точной даты для каждого дома назвать не получится.

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые. Всего в программу включено свыше 5 тысяч домов.