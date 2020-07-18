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04:06, 18 июля 2020

Столичные власти заверяют, что пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации

Столичные власти заверяют, что пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации. Этапы по большинству проектов будут определены до конца года, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, стройка не останавливалась. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. В то же время он отметил, что точной даты для каждого дома назвать не получится.
Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые. Всего в программу включено свыше 5 тысяч домов.



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