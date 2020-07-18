В Хабаровске сегодня ожидается очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Она может стать столь же массовой, как и неделю назад. В митинге могут принять участие и жители других районов края. Протестующие выступают за открытое расследование дела Фургала, которого обвиняют в убийствах предпринимателей в начале двухтысячных, а также требуют перевода рассмотрения дела из Москвы в Хабаровск. Акция, как и предыдущие, не согласована. В соцсетях горожан приглашают собраться на площади Ленина покормить голубей. Ранее полиция не вмешивалась в происходящее, однако сейчас люди опасаются возможных провокаций.
2020-07-18T04:05:24+03:00
2020-07-18T04:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 июля 2020
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