В Хабаровске сегодня ожидается очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Она может стать столь же массовой, как и неделю назад. В митинге могут принять участие и жители других районов края. Протестующие выступают за открытое расследование дела Фургала, которого обвиняют в убийствах предпринимателей в начале двухтысячных, а также требуют перевода рассмотрения дела из Москвы в Хабаровск. Акция, как и предыдущие, не согласована. В соцсетях горожан приглашают собраться на площади Ленина покормить голубей. Ранее полиция не вмешивалась в происходящее, однако сейчас люди опасаются возможных провокаций.