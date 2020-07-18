Синоптики прогнозируют в ближайшие дни «нормальное московское лето». «Не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, после аномальных колебаний температур жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме. Днем на выходных столбик термометра будет показывать 20-23 градуса, ночью 12-15. В первой половине следующей недели еще немного потеплеет до 25 градусов. При этом Вильфанд не исключил небольших дождей, но затяжных ливней, как в предыдущие дни, в Москве не будет. Во второй половине недели в столицу вернется прохлада — температура воздуха понизится до 20 градусов.
2020-07-18T03:17:54+03:00
2020-07-18T03:17:54+03:00
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03:17, 18 июля 2020
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