Синоптики прогнозируют в ближайшие дни «нормальное московское лето». «Не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, после аномальных колебаний температур жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме. Днем на выходных столбик термометра будет показывать 20-23 градуса, ночью 12-15. В первой половине следующей недели еще немного потеплеет до 25 градусов. При этом Вильфанд не исключил небольших дождей, но затяжных ливней, как в предыдущие дни, в Москве не будет. Во второй половине недели в столицу вернется прохлада — температура воздуха понизится до 20 градусов.