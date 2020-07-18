Саммит ЕС возобновит сегодня работу в Брюсселе. Лидерам стран Евросоюза предстоит согласовать бюджет на ближайшие 7 лет и план антикризисного восстановления экономики. По итогам первого дня встречи участникам не удалось преодолеть разногласия по финансовым вопросам, сообщили в Совете ЕС. Запланированная пресс-конференция главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен была отменена. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что мнения лидеров 27 государств после многочасовых дискуссий остались «диаметрально противоположными».
2020-07-18T03:13:51+03:00
2020-07-18T03:13:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 18 июля 2020
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