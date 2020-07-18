Минобрнауки рассматривает возможность повышения студенческой стипендии до уровня минимальной зарплаты

Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность повышения студенческой стипендии до уровня минимальной зарплаты. С 1 января МРОТ в России равен 12130 рублям. По данным министерства, средний размер стипендии студентов на начало этого учебного года составлял 2980 рублей. В ведомстве отметили, что повышение академических выплат потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований. При этом прорабатываются различные варианты решения этого вопроса.