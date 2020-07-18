СПЧ попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов» во время пандемии коронавируса

Совет по правам человека попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов» во время пандемии коронавируса. Риск заражения «в заполненных автозаках» намного выше, чем на пикете на открытом воздухе, говорится в докладе СПЧ. Также правозащитники просят разъяснить статус граждан, находящихся в «очереди на одиночный пикет». В частности, упоминаются задержания на акциях в Москве в конце мая после ареста журналиста Ильи Азара.