ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире – почти 238 тысяч человек. Предыдущий максимум был зарегистрирован менее недели назад — 230 тысяч. Больше всего инфицированных за день зарегистрировали в США — 67 тысяч. Следом идут Бразилия и Индия – почти 40 и 35 тысяч соответственно. Далее ЮАР — 13 тысяч. Россия по этому показателю занимает пятое место — более 6 тысяч. Умерли от коронавируса в мире за день свыше 5680 человек.