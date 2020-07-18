Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии

Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться по семилетнему бюджетному плану и фонду восстановления экономики после пандемии. Как проинформировали в Совете ЕС, встреча в Брюсселе возобновится в субботу в 11 часов по местному времени (12 мск). Источник ТАСС в делегации одной из стран сказал, что после почти 12-часовых дискуссий участники так и не сумели прийти к консенсусу. По словам другого дипломата, переговоры заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть «свое видение управления фондом восстановления».