ЕС обеспокоен санкциями США против участников строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»

Евросоюз серьезно обеспокоен американскими санкциями и угрозами их применения против участников строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что третьи страны не должны применять санкции в отношении европейских компаний, которые ведут законный бизнес. Подобные меры Боррель назвал противоречащими международному праву. Он отметил, что у стран Европы и США могут расходиться политические интересы в некоторых сферах. В таком случае ЕС открыт для диалога. «Однако переговоры не могут вестись под угрозой санкций», — добавил верховный представитель.

США считают, что «Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы и ввели против компаний, участвующих в строительстве газопровода, санкции. В июне американские сенаторы подготовили новый пакет мер для давления на участников строительства трубы.