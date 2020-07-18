Портал Dryad Global сообщает о захвате пиратами танкера с россиянами в Атлантическом океане у берегов Нигерии. Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса в Гвинейском заливе. По предварительным данным, на борт судна MT Curacao Trader проникли восемь вооруженных людей и захватили экипаж из 15 человек, предположительно — граждан России и Украины. Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, вышло из порта столицы Того Ломе. Отмечается, что это нападение — самый удаленный от берега акт пиратства, зафиксированный в Гвинейском заливе. Специалисты по безопасности предполагают, что злоумышленники могли действовать с помощью крупного материнского корабля и скоростных катеров.