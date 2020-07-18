Ливийская нефтяная корпорация потребовала немедленно вывести со своих объектов наемников, в том числе ЧВК Вагнера. Она призывает миссию ООН направить наблюдателей для надзора за демилитаризацией. Как сообщается на сайте корпорации, сейчас на нефтяных объектах «находится большое количество иностранных наемников», работающих на правительства, «которые заинтересованы в блокировании ливийской добычи и нанесении ущерба ливийской инфраструктуре».

Ранее СМИ регулярно писали, что армию Халифы Хафтара поддерживают российские наемники. В начале этого года Владимир Путин подтвердил, что в Ливии есть «российские граждане». Однако, по его словам, они «не представляют интересы» России.