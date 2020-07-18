Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне BBB-. Прогноз стабильный. При этом суверенные рейтинги России в национальной валюте утверждаются на уровне BBB. В качестве причин такой оценки агентство называет снижение уровня добычи нефти и сокращение цен на нее, а также предполагаемое сокращение российской экономики на 4,8% из-за пандемии COVID-19. В S&P полагают, что в нынешнем году ее ждет глубокая рецессия с последующим частичным восстановлением в будущем году, однако «конечные потери экономики из-за пандемии остаются неясными». При этом рейтинговое агентство отмечает, что экономика страны должна справиться с вызовами благодаря гибкому обменному курсу и фискальному балансу.