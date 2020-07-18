В реку Онда в Карелии вылилось порядка 300 килограммов нефтепродуктов. Причиной стала авария на Ондской ГЭС, передают РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. О причинах аварии не сообщается. В ведомстве добавили, что вдоль береговой линии реки обнаружены сгустки масляных пятен, но под критерии чрезвычайной ситуации разлив с учетом его объемов не попадает, уточняет ТАСС. По последней информации, выброс в реку локализован.
2020-07-18T01:17:59+03:00
2020-07-18T01:17:59+03:00
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01:17, 18 июля 2020
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