Защита директора ФБК Ивана Жданова предложила экс-премьеру Дмитрию Медведеву выступить в суде

Защита директора ФБК Ивана Жданова предложила зампредседателю Совбеза и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву выступить в суде по делу о фильме «Он вам не Димон». Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката Владимира Воронина. Он рассказал, что Медведеву отправили телеграмму с просьбой явиться на суд в качестве свидетеля защиты. Ходатайство об этом заявят на следующем заседании 21 июля.

В суде рассматривается иск Федеральной службы судебных приставов к директору ФБК. Служба обвиняет Жданова в неисполнении решения суда, по которому он должен был удалить фильм о Медведеве с нескольких сайтов и страниц в соцсетях.